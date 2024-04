am 08.04.2024 - 09:35 Uhr

"Unser Ziel ist es, die Nutzung und Nutzerbasis von Joyn mit zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr weiter zu steigern", erklärte ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets jüngst bei der Präsentation der Geschäftszahlen seines Unternehmens. Zumindest Blick auf das erste Quartal scheint das geklappt zu haben: Wie Joyn am Montag mitteilte, blickt der Streamingdienst auf sein bislang stärkstes Quartal zurück. Konkrete Angaben darüber, wie viele Menschen die Plattform nutzten, wurden zwar nicht genannt, dafür war allerdings die Rede von einem Plus in Höhe von 36 Prozent bei den Video-Nutzerinnen und -Nutzern.

Gleichzeitig konnte Joyn im ersten Quartal eigenen Angaben zufolge auch die Watchtime im Vergleich zum Vorjahresquartal um immerhin 13 Prozent steigern. Insgesamt brachten es die 25 meistgesehenen VoD-Programme auf der Plattform auf eine Watchtime von 37,4 Millionen Stunden. Als stärkste Wachstumstreiber werden neben der Realityshow "Big Brother" die ProSieben-Formate "Wer stiehlt mir die Show?", "Germany's next Topmodel" und "Forsthaus Rampensau Germany" genannt, aber auch Serien wie "Die Landarztpraxis" und "House of the Dragon".

© ProSiebenSAT.1 Media SE / Amelie Niederbuchner. Katharina Frömsdorf

Für das zweite Halbjahr hat Münzner indes bereits die neue Comedyserie "Der Upir" mit Fahri Yardim in Aussicht gestellt. Yardim spielt darin einen Vampir-Anwärter, der nach einem Biss durch einen Vampir die Verwandlung vom Mensch zum Blutsauger in 30 Tagen erlebt. Zudem ist die Rede von "neuen Realityshows und neuen Staffeln beliebter Reality-Hits".