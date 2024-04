Schon seit einigen Wochen entsteht "vor der wunderschönen Schliersee-Kulisse", wie es Schauspielerin Caroline Frier nennt, die zweite Staffel der Sat.1-Daily "Die Landarztpraxis". Nach der 60 Teile umfassenden ersten Runde wird die zweite Staffel aus 80 Folgen bestehen. Schon bekannt war, dass die Serie aus dem Hause Filmpool ab dem 7. Mai wochentags um 19 Uhr "Das Küstenrevier" ablöst. Sat.1 hatte zuletzt schon mitgeteilt, dass dann neben bekannten Figuren auch neue hinzukommen werden.

In der zweiten Staffel wird es nun ganz offenbar die von Diane Willems ("Verbotene Liebe", "Familie Dr. Kleist") verkörperte Isa sein, die eine Love-Story erlebt. Denn sie trifft in Wiesenkirchen auf die ebenfalls neue Figur Lukas Seidl. Nach einem schweren Schicksalsschlag kehrt Lukas zurück in den Ort und heuert wieder im Bergretter-Team an. Isa kennt er noch von ganz früher und sie geht ihm jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Gespielt wird Lukas Seidl von Michael Raphael Klein, der unter anderem aus "In aller Freundschaft" bekannt ist.



Neu im Cast ist zudem Sophie Melbinger, die bis 2023 als Ermittlerin Birte Andresen in "Die Rosenheim-Cops" mitwirkte. Sie ist die Mutter von Basti, die ihn allerdings vor 15 Jahren verlassen hat. In Staffel eins war bereits ein Brief von ihr aufgetaucht. In Staffel zwei möchte sie Basti nun gerne wiedersehen. Ob Marie Raichinger aber wirklich mit guten Absichten kommt, ist nicht klar.