Teils über 16 Prozent Marktanteil erzielte das ZDF im zurückliegenden Juli, also im Hochsommer und bei grundsätzlich niedrigerer Fernsehnutzung als sonst im Jahr, mit der zweiten Staffel von "XY gelöst". Die True-Crime-Sendung mit Sven Voss war im Sommer 2023 auf den Sendeplatz am Mittwoch gewandert, nachdem sie im Jahr zuvor freitags gestartet war. Mittwochs ist bekanntlich auch das "XY"-Original beheimatet.

Wenig verwunderlich auch, dass auch die erneut vierteilige dritte Staffel der True-Crime-Sendung wieder mittwochs zu sehen sein wird. Das ZDF sendet sie noch vor der Fußball-EM und somit im Mai. Am 22. Mai steht die erste Doppelfolge des Programms an.

In den ersten 45 Minuten geht es um das Verschwinden eines Jungen. Während die Polizei nach dem Kind sucht, wird ein zweiter Junge vermisst. Die Polizei steht unter Druck. Ist ein Serientäter am Werk? In den zweiten 45 Minuten an diesem Tag geht es um einen Mann, den eine geheime Affäre zum Doppelmörder gemacht hat. Alle vier neuen Folgen des True-Crime-Formats sind zudem ab Mittwoch, 15. Mai 2024, um 10 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

Am 23. Mai, einem Donnerstag, wird das ZDF zudem auf dem Sendeplatz von "Maybrit Illner" eine Reportage gezeigt – zwei Wochen vor der Europa-Wahl. In einer Reise entlang der Außengrenzen Deutschlands möchten die Autoren aus den ZDF-Landesstudios Geschichten von nachbarschaftlichem Zusammenleben erzählen, heißt es in der Beschreibung des rund 45 Minuten langen Formats und weiter: Die Autoren wollen ihre Gesprächspartner nach der europäischen Idee, ihren Werten und Zielen fragen. Die Dokumentation greife dabei die Themen auf, die im EU-Wahlkampf von zentraler Bedeutung seien, wie Mobilität, zukunftsfähige Industrien, innere Sicherheit, Verteidigung, Landwirtschaft und vieles mehr.