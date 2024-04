am 10.04.2024 - 10:09 Uhr

Kommende Woche Dienstag sendet ProSieben zur besten Sendezeit die schon 50. Folge der Unterhaltungsshow "Joko und Klaas gegen ProSieben". Die neue Staffel des Formats hat in dieser Woche begonnen – und angesichts des nahenden Jubiläums direkt mit einer Überraschung. Eingeführt wurde eine neue "Risikovariante". Zu Beginn einer jeden Ausgabe dürfen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wählen. Spielen sie die ganz normale Variante oder den neuen Modus?

Entscheiden sie sich für die normale Variante, dann winkt im Falle eines Sieges der bekannte Sendeplatz am Mittwoch um 20:15 Uhr zur freien Verfügung. 15 Minuten lang dürfen die beiden dann senden was sie wollen. Entscheiden sie sich aber für die Risiko-Variante, werden sie sogar einen ganzen Tag lang zu Programmdirektoren von ProSieben.

Dazu müssen sie mit bis zu 50 Fehlversuchen alle Spielrunden meistern. Hätten die beiden nun in der am Dienstag ausgestrahlten Folge gewonnen, hätten sie am kommenden Sonntag über das Programm des Privatsenders entschieden. Aber sie verloren – und deshalb müssen sie nun den ganzen Tag über Werbeblöcke anmoderieren.

In der kommenden Folge dürfen Joko und Klaas erneut entscheiden, ob sie die Risikovariante spielen. Klar ist: Einen ganzen Sendetag wird es nur einmal zu gewinnen geben. Ist das gelungen, ist die Aktion vorbei. Gestartet ist die neue Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" nicht nur mit der deutlichen Zielgruppen-Marktführung, sondern auch mit einer Quote, die klar oberhalb der zurückliegenden Durchschnittswerte der Show lag. 18,5 Prozent Marktanteil wurden am Dienstagabend erzielt. Knapp 1,3 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein.