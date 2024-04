am 10.04.2024 - 13:27 Uhr

Indem die Ad Alliance die Wurl-Sender zu ihrem Connected-TV-Angebot hinzufügt, ergibt sich für Werbetreibende ein Zugriff auf über 1.300 FAST-Sender, die sich etwa auf Diensten wie Roku, Samsung TV Plus und Pluto TV finden lassen. Konkret wollen die Ad Alliance und RTL AdAlliance das Inventar aus dem AdPool von Wurl, das eigenen Angaben zufolge weltweit über drei Milliarden AdImpressions erreicht, als Teil ihrer Crossmedia-Inventare für Werbetreibende, die Konsumenten in Europa erreichen wollen, bereitstellen.

"Wurl bietet etablierten Medien- und Content-Marken eine Plattform, um kuratierte Inhalte anzubieten und erzielt damit eine enorme Reichweite im CTV-Bereich", sagt Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance. "Als eines der großen deutschen Medienhäusern wissen wir um die Attraktivität kuratierter Inhalte, FAST-Channels sind genau das. Die vielfältigen Themen und Genres, die Wurl abbildet, sind prädestiniert für Contextual Advertising. Als Brückenschlag zwischen linearem Fernsehen und Streaming sowie der attraktiven Mischung aus Live- und on-Demand-Inhalten liefert die Plattform Antworten auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen und kostenlosen Unterhaltungsoptionen und bietet gleichzeitig ein markensicheres und messbares Werbeumfeld."

Ben Mison, Director Business Development bei Wurl: "Mit dem Wurl AdPool bieten wir hochwertige CTV-Werbeumfelder auf vielen der beliebtesten CTV-Plattformen an. In Partnerschaft mit Ad Alliance und RTL AdAlliance öffnen wir dieses Portfolio für maßgeschneiderte Werbeerlebnisse, die sich auf die unterschiedlichen Sehgewohnheiten der europäischen Zuschauer anpassen lassen. Unsere Content-Partnern können einen größeren Mehrwert aus ihrem Angebot ziehen und ihre Werbeoptionen auf FAST-Angeboten in Europa kontinuierlich verbessern."