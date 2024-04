Überraschende Samstagabend-Personalie bei ProSieben: Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation der Promi-Spielshow "Schlag den Star" und löst damit Elton ab, der das Format seit 2016 moderiert hatte. Für Opdenhövel ist es gewissermaßen eine Rückkehr: Er moderierte ab 2006 für fünf Jahre die "Schlag den Star"-Vorlage "Schlag den Raab" und feierte damit große Quoten-Erfolge.

"Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich", erklärte Opdenhövel. "Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele." Seinen ersten Einsatz bei "Schlag den Star" wird Matthias Opdenhövel, der aktuell die zehnte Staffel von "The Masked Singer" präsentiert, am 1. Juni absolvieren.

© ProSieben / Willi Weber Elton

Böses Blut gibt es aber von Seiten des Senders zumindest offiziell nicht. ProSieben-Chef Hannes Hiller bedankte sich am Mittwoch bei Elton "für großes Entertainment", das er dem ProSieben-Publikum in den vergangenen Jahrzehnten geschenkt habe. "Es war ein Fest mit dir", so Hiller. Elton kommentierte den Abschied indes bei Instagram mit einem weinenden Smilie: "23 Jahre geputzt, gekocht, den Müll rausgebracht und sämtliche Seitensprünge erfragt bzw. geklärt. Für was?"

Mehr zu seiner Strategie für ProSieben, den Ausbau der Show-Kompetenz, mehr Comedy und einem sehr sportlichen Mai erzählt Senderchef Hannes Hiller im DWDL-Interview - am Donnerstag bei uns.