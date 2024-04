RTL setzt seine Sendung "Der Knochenknacker – Tierrisch verrenkt" ab dem 5. Mai auf neuem Sendeplatz fort. Zwei Ausgaben des Formats rund um Tier-Osteopath Murat Colak liefen im vergangenen Herbst, damals noch am Sonntagnachmittag und mit neun und rund zehneinhalb Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.

Im Mai geht "Der Knochenknacker" nun sogar sonntags um 19:05 Uhr on air, also auf dem Sendeplatz, den bis Ende April noch Martin Rütter mit seiner Sendung "Die Welpen kommen" inne hat. Dort hat Rütter kürzlich für das erfolglose "Schwiegertochter gesucht" abgelöst. Ab dem 5. Mai also sind Colaks Einsätze zu sehen.



RTL kündigt schon mal an, dass sich unter anderem Sebastian Lege und dessen Hund behandeln lassen. Aber er fährt auch zu Außeneinsätzen zu Hunde-Besitzern, in ein Tierheim und er fliegt in die Türkei, wo seine Wurzeln liegen, um dort Straßenhunden in einer Tierauffangstation zu helfen. Und es gibt einige Premieren für den Knochenknacker: Murat behandelt in den neuen Folgen zum ersten Mal ein Mini-Shetland-Pony und einen Ziegenbock.

Immer mit dabei ist Hund Bones. Kamera begleiten Murat Colak auch bei einem Männerabend, beim Baden mit Bones und beim Friseur. Auch ein Junggesellenabschied vor Murats nahender Hochzeit soll Teil der kommenden Episoden sein.

"Rocky"-Doku läuft nachts

Gefunden ist indes auch ein Sendeplatz für die für RTL+ produzierte Boxer-Doku "Graciano Rocchigiani - Das Herz eines Boxers" – sie soll am 9. Mai direkt nach dem langen Europa-League-Abend bei RTL auftauchen. Das Programm beginnt somit um Mitternacht.