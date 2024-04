Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr am 24. und 25. September in Köln verliehen. Die Federführung übernimmt der WDR stellvertretend für die ARD - und setzt auf jene Locations, in denen die Preisverleihungen schon im vergangenen Jahr stattfanden. So wird die "Nacht der Kreativen", bei der die kreativen Gewerke im Mittelpunkt stehen, am Dienstag, den 24. September erneut in der Flora ausgerichtet, ehe einen Tag später in den MMC-Studios die Verleihung in den Werkkategorien erfolgt. Die Flora diente 2023 estmals als Location der "Nacht der Kreativen" und kam in der Branche gut an.

© WDR/Herby Sachs Tom Buhrow

Der Fernsehpreis wird in diesem Jahr zugleich ein Jubiläum feiern, denn es ist bereits die 25. Verleihung. "Dass ARD, RTL, SAT.1, ZDF und Telekom den Deutschen Fernsehpreis schon seit einem Vierteljahrhundert gemeinsam verleihen und inzwischen auch die Streamer Disney+, Netflix und Prime Video als Partner mitwirken, ist eine schöne Bestätigung für eine starke Idee", so Buhrow.

Die Entscheidungen über Nominierungen und Preise fällt eine unabhängige Jury unter der Leitung des Produzenten Wolf Bauer. Teil der Jury sind außerdem Produzentinnen Ute Biernat (UFA Show & Factual) und Nanni Erben (MadeFor Film), der stellvertretende WDR-Chefredakteur Udo Grätz, Daniel Guhl von der Telekom, der Journalist Stephan Lamby (ECO Media), DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath, Florian Lüke (Bereichsleiter Strategische Programmplanung RTL und RTL+), Schauspielerin Valerie Niehaus, Journalistin und Moderatorin Jana Pareigis, Moderatorin und Autorin Shary Reeves, Eva Schubert (Programm Managerin Chefredaktion Sat.1), Milena Seyberth (CvD in der ZDF-Intendanz), Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes sowie Autor David Ungureit.

© DFP

Berücksichtigt werden Produktionen, die zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024 ausgestrahlt wurden. Um die Produktion der TV-Gala und der "Nacht der Kreativen" kümmert sich erneut Riverside Entertainment. Während die "Nacht der Kreativen" wie im Vorjahr nicht im Fernsehen zu sehen ist, wird Das Erste die Preisverleihung am zweiten Abend ab 20:15 Uhr ausstrahlen.