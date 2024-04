Bevor ProSieben und Joyn in diesem Jahr eine deutsche Version von "Forsthaus Rampensau" ausstrahlten, feierte die Realityshow zunächst in Österreich schöne Quoten-Erfolge beim zur selben Sendergruppen gehörenden Privatsender ATV. Nun schafft es das österreichische Original überraschend auch ins deutsche Free-TV.

Wie jetzt bekannt wurde, wird ProSieben die erste Staffel der Show aus dem Jahr 2022 ab dem 2. Mai zeigen - wenn auch nur am Programmrand. Der Vorlauf ist allerdings durchaus prominent: Gezeigt wird "Forsthaus Rampensau" nämlich donnerstags um 23:00 Uhr und damit im Anschluss an "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum. Aktuell zeigt ProSieben auf diesem Sendeplatz noch Wiederholungen von "Beauty & The Nerd".

"Forsthaus Rampensau" ging einst als die erste Realityshow Österreichs an den Start, orientierte sich dabei aber an bewährten Zutaten des Genres. Die erste Staffel der deutschen Version wiederum war zu Jahresbeginn bei ProSieben in der Primetime zu sehen, verzeichnete dort allerdings nur überschaubare Quoten - der durchschnittliche Marktanteil lag in der Zielgruppe bei kaum mehr als sechs Prozent. Immerhin: Mit Blick auf den Streamingdienst Joyn zeigte man sich in Unterföhring betont zufrieden.

Neue Anime-Folgen bei ProSieben Maxx

ProSieben Maxx hat unterdessen frischen Anime-Stoff in Aussicht gestellt. Nachdem der Sender im vergangenen Jahr die japanische Serie "D.Gray-Man" erstmals im Free-TV zeigte, legt der Sender nun mit der zweiten Staffel nach. Zu sehen gibt es diese ab dem 3. Mai jeweils freitags ab 22:00 Uhr. Gezeigt werden wöchentlich drei Folgen am Stück.