Mit gleich zwei Kochshows will Sat.1-Senderchef Marc Rasmus die Marktanteile seines Senders am Nachmittag steigern. Nun ist klar: Sowohl "Drei Teller für Lafer" als auch "Das Schnäppchen-Menü" werden noch vor dem Start der Fußball-EM auf Sendung gehen. In einem Interview mit "Meedia" verriet Rasmus, dass beide Programme am 13. Mai starten werden. Die Sendung mit Lafer ist dann um 15 Uhr zu sehen, "Das Schnäppchen-Menü" mit Alexander Kumptner eine Stunde später.