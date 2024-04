64 Folgen der Vorabend-Daily "Das Küstenrevier" hat Sat.1 inzwischen gesendet – ergo stehen also noch 16 aus. Es werden die 16 finalen Episoden der Produktion aus dem Hause Pyjama Pictures sein, wie Senderchef Marc Rasmus nun in einem Interview mit "Meedia" verriet. Wenig verwunderlich: Die Krimi-Daily konnte nicht an die Quoten anknüpfen, die "Die Landarztpraxis" im Herbst und Winter erfuhr. Die erste Staffel der Filmpool-Produktion erreichte etwas mehr als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und 4,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Das Küstenrevier" liegt derzeit auf dem 19-Uhr-Slot bei knapp 600.000 Zusehenden, bei den Jüngeren stehen 3,4 Prozent Marktanteil zu Buche.