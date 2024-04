Am Samstag gegen 22 Uhr gingen die erste Meldungen ein, dass der Iran seine Drohung wahr gemacht hat und Ziele in Israel angegriffen hat. Die internationale Reaktion folgte noch in der Nacht, unter anderem soll sehr zeitnah ein G7-Gipfel einberufen werden. Über die Eskalation im Nahen Osten werden auch die deutschen TV-Sender am Samstag ausführlich berichten, wie erste Programmänderungen zeigen. So ist geplant, dass das ZDF seine "heute"-Sendung um 19 Uhr verlängert. Eigentlich läuft diese sonntags immer zehn Minuten lang, veranschlagt sind nun 15 Minuten. Entsprechend verschiebt sich eine ebenfalls ausgeweitete "Berlin Direkt"-Ausgabe auf 19:15 Uhr.

Das Erste schiebt um 20:15 Uhr einen 15 Minuten langen "Brennpunkt" mit dem Titel "Großangriff auf Israel" ein. Der "Tatort" verschiebt sich entsprechend auf 20:30 Uhr, der Talk von Caren Miosga auf etwa 22 Uhr. "Caren Miosga" hat aus aktuellem Anlass zudem das Thema geändert und wird sich ebenfalls mit der Lage im Nahen Osten befassen.