Giovanni Zarrella hat in einer Instagram-Story angekündigt, dass er in diesem Jahr nicht erneut als Coach bei "The Voice of Germany" dabei sein wird. Er begründete das mit einem Zeitproblem: "In meiner Welt ist es so: Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent Liebe, Aufmerksamkeit und Leidenschaft". In den kommenden Wochen stünden aber drei Ausgaben seiner "Giovanni Zarrella Show" im ZDF sowie diverse Live-Auftritte im Sommer an. "Vor allem aber möchte ich für meine Familie da sein, das ist das Allerwichtigste", so Zarrella.

Daher habe er vor einigen Tagen dem Team von "The Voice of Germany" "schweren Herzenzs" mitgeteilt, dass er in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehe. Er dankte in dem Zusammenhang dem Team und schloss eine Rückkehr in der Zukunft nicht aus. Den Talenten aus der vorherigen Staffel werde er zudem weiterhin zur Seite stehen - einige dürfte man wohl auch in der "Giovannie Zarrella Show" wiedersehen.

Giovannie Zarrella war im vergangenen Jahr Teil einer kompletten Neubesetzung der Coaching-Positionen bei "The Voice of Germany". Neben ihm nahmen Shirin David, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz auf den roten Stühlen Platz - wohl auch verbunden mit der Hoffnung, dem Format in seiner mittlerweile 13. Staffel wieder neuen Schwung zu verleihen. Aus Sicht der linearen Quoten funktionierte das allerdings nicht, die Reichweite lag sogar deutlich niedriger als in den Jahren zuvor.

Wie die Besetzung von "The Voice of Germany" in diesem Herbst aussehen wird, hat ProSiebenSat.1 unterdessen noch nicht bekannt gegeben. Produziert wird die Castingshow von der Produktionsfirma Bildergarten Entertainment, die auch für den Ableger "The Voice Kids" verantwortlich zeichnet, der derzeit den Freitagabend in Sat.1 füllt. Anders als bei "The Voice of Germany" blieben dort die Coaches mit Lena Meyer-Landrut, Álvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo zuletzt drei Staffeln in Folge unverändert.