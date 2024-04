Die beiden Lokalsender münchen.tv und tv.ingolstadt haben einen neuen Eigentümer: Der Münchner Unternehmer Max Schlereth übernimmt alle Anteile der bisherigen Gesellschafter. Beide Kanäle gehören damit ab sofort zur Derag Unternehmensgruppe, die somit ein neues Geschäftsfeld erweitert wird. Die Derag-Gruppe verwaltet bislang einen Eigenbestand an Wohn- und Gewerbeimmobilien und betreibt darüber hinaus eine Hotelkette mit 18 Häusern in neun Städten. Zuletzt war auch über einen möglichen Einsteig des DF1-Eigentümers Ludwig Schäffler spekuliert worden.

© münchen.tv

Der Unternehmer betonte zugleich, dass alle 74 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen und er langfristig mit beiden Sendern plane. "Ich glaube an die Kraft und den Erfolg von Lokalfernsehen. Es ist nah am Menschen. Es ist authentisch und es ist vor allem falsifizierbar. Darin liegt die große Stärke, gerade auch in Zeiten von Social Media."

Bislang zählten Medienpool TV, Burda Broadcast Media, Studio Gong, Münchner Zeitungs-Verlage, HeronMedia, Neue Welle Antenne München und die rt1.media group zu den Gesellschaftern um den Vorsitzenden Helmut Markwort. "Beide Sender haben sich in den letzten Jahren trotz schwerer Krisen enorm positiv entwickelt", erklärte Horst Rettig, Geschäftsführer von münchen.tv und tv.ingolstadt. "Dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit Max Schlereth einen Menschen gefunden haben, der sich aus tiefster Überzeugung für unsere beiden Unternehmen engagieren will, ist ein großer Glücksfall. Wir gehen zusammen in eine neue aufregende Zeit, in der wir mit aller Energie am Erfolg von münchen.tv und tv.ingolstadt weiter arbeiten werden."

münchen.tv erreicht nach eigenen Angaben über 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Tag, tv.ingolstadt wiederum versorgt demnach über 40.000 Menschen mit aktuellen Nachrichten aus der Region. Wie viel Geld der neue Eigentümer für die beiden Sender bezahlt, ist nicht bekannt. Noch bedarf die Transaktion zudem der Zustimmung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).