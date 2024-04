Wenn es im Winter draußen stärker schneit, dann muss man auf eine Sondersendung meist ebensowenig verzichten wie auf die spöttischen Kommentare derer, die sich über eine solche Sondersendung aufregen. Man ist in Sachen Wetter-Journalismus also einiges gewohnt. Am Montagnachmittag dürften dann aber viele trotzdem ziemlich erstaunt auf ihr Handy-Display geschaut haben, als die "Tagesschau" da per Eilmeldung und Push-Nachricht verkünden ließ: "Es ist wieder kälter geworden".

"In Hamburg macht der Frühling gerade eine Pause. Weitere Informationen in Kürze" war im verlinkten Artikel dann zu lesen, wenn man ihn schnell genug anklickte. Wer nun gespannt darauf wartete, welche bahnbrechenden weiteren Informationen die Redaktion wohl noch aus der April-typischen Wetterlage herausdestillieren würde, wurde aber enttäuscht: Bei der Eilmeldung handelte es sich lediglich um ein Versehen, sie wurde inzwischen gelöscht.

Über verschiedene Social-Media-Kanäle klärte die "Tagesschau" auf, dass der Fauxpas während einer Schulung des Teams geschah. "Uns ist im System ein Fehler passiert und dabei ist eine Eilmeldung verschickt worden. Wir bitten um Entschuldigung", heißt es im Posting. Angehängt ist ein Screenshot der Meldung - versehen mit dem Hinweis "Ups, aber die Meldung stimmt." Das können wir bestätigen.