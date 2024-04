Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat die festangestellten und freien Journalistinnen und Journalisten der öffentlich-rechtlichen Sender und der Deutschen Welle für diesen Dienstag zu einem gemeinsamen Protesttag aufgerufen. Unter dem Motto "Fairness funkt" sollen die Beschäftigten "ein klares Zeichen für faire und angemessene Tarifverträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk setzen", wie es heißt. An dem Aktionstag beteiligt sich auch die Gewerkschaft ver.di.

"Wir müssen den Tarifverantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Anstalten klar machen, dass die Beschäftigten ein Anrecht auf eine angemessene Bezahlung haben", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster. "Die DJV-Tarifforderung nach 10,5 Prozent mehr Einkommen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten liegt seit letztem Herbst auf dem Tisch. Die Arbeitgeberseite hat dagegen unter zwei Prozent Einkommenssteigerung pro Jahr angeboten. „Das ist angesichts dramatisch gestiegener Lebenshaltungskosten in den letzten zwei Jahren blanker Hohn und kommt einem Reallohnverlust im zweistelligen Bereich gleich."

Beim WDR kommt es unterdessen zu einem 24-stündigen Warnstreik, zu dem der DJV NRW alle festangestellten und arbeiternehmerähnlichen Journalisten und Volontäre des Senders aufruft - kurz bevor am Mittag die Gespräche der Tarifpartner beginnen. Es ist der zweite Warnstreik an allen Standorten und Redaktionen des WDR während der aktuellen Tarifrunde. Um 10 Uhr begann eine Streikkundgebung vor dem 1Live-Haus in der Kölner Innenstadt. Aktionen sind darüber hinaus auch an den WDR-Standorten Aachen, Bielefeld, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Münster, Siegen und Wuppertal geplant.

Neben dem Vergütungstarif geht es am Dienstag auch um einen neuen Honorarrahmen für die Freien. "Der WDR will das Honorar für viele freie Mitarbeiter:innen deutlich senken", sagte der DJV-Verhandlungsführer Volkmar Kah. "Für einzelne Positionen stehen Einkommensverluste bis zu 30 Prozent an." Der WDR wolle seinen Spardruck vor allem auf dem Rücken der freien Kolleginnen und Kollegen austragen, "die im Wesentlichen das Programm machen", so Krah. "Das machen wir nicht mit."

"Wirtschaftlich verantwortungsvoll"

Der WDR teilte auf DWDL.de-Nachfrage mit, man handle "wirtschaftlich verantwortungsvoll und kann daher nur das Geld ausgeben, das sicher zur Verfügung steht". Und weiter: "Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Gewerkschaftsforderungen von mehr als zehn Prozent plus für Gehälter und Honorare utopisch. Den festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des WDR sollen weiterhin gute Arbeitsbedingungen, sichere Arbeitsplätze und eine wettbewerbsfähige Bezahlung geboten werden. Der WDR wird dies bei seinen weiteren Verhandlungen berücksichtigen." Teil der Verhandlungen sei ein neuer Honorarrahmen, weil der bisherige veraltet ist. "Ziel ist es, einen zukunftsfähigen und gerechten Honorarrahmen für den gesamten WDR so zu gestalten, dass er zum crossmedialen Arbeiten im WDR passt: fair, leistungs- und aufwandsgerecht", so der Sender.

Mit Blick auf den am Vormittag begonnenen Streik erklärte der WDR, dass es bislang "keine relevanten Auswirkungen" auf das WDR-Programm gebe. "Der Großteil der Belegschaft streikt nicht und tut alles dafür, um weiterhin gutes Programm im TV, Online und im Hörfunk herzustellen - möglichst ohne wahrnehmbare Auswirkungen des Streiks für das Publikum", so der Sender.

Update (14:48 Uhr): Ganz ohne Einschränkungen ist der Streik bislang dann doch nicht verlaufen. So kam es bei den Regionalnachrichten im Hörfunk zu Einschränkungen, wie ein WDR-Sprecher gegenüber DWDL.de sagte. "So laufen statt der Lokalzeit-Nachrichten auf WDR 2 die Nachrichten von 'WDR aktuell'. Auch bei WDR 4 gibt es heute keine Regio-Meldungen in den Nachrichten." Unklar ist, ob auch das Fernsehen betroffen sein wird. "Die Belegschaft, die nicht streikt, tut weiterhin alles dafür, um gutes Programm im TV, Online und im Hörfunk herzustellen - möglichst ohne wahrnehmbare Auswirkungen des Streiks für das Publikum", wo der Sender.