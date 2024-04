25 Jahre ist es her, dass Matthias Opdenhövel bei Vox im Vorabendprogramm das Musik-Quiz "Hast du Töne?" moderierte. Jetzt gibt es einen Termin für das bereits angekündigte Comeback der Show, das Opdenhövel diesmal in Sat.1 und noch dazu zur besten Sendezeit präsentieren wird. Wie der Sender am Dienstag ankündigte, laufen ab dem 30. Mai zunächst sechs Folgen von "Hast du Töne?" donnerstags um 20:15 Uhr. Auf dem Sendeplatz ist aktuell noch Jörg Pilawas "Allgemeinwissensquiz" zu sehen.

Opdenhövel hatte zwischen 1999 und 2001 mehr als 300 Folgen von dem Format moderiert, dessen Konzept auf der amerikanischen Show "Name That Tune" basiert, die schon ab 1953 auf CBS ausgestrahlt und seither in rund 30 Länder verkauft wurde. Sat.1 wiederum hatte sich bereits 2021 und 2022 an einer Neuauflage versucht - damals mit Amiaz Habtu als Moderator und unter dem Titel "Let the music play - Das Hit-Quiz". Die Quoten waren allerdings überschaubar, sodass nach zwei Staffeln schon wieder Schluss war.

Jetzt also die Rückkehr - auf der großen Primetime-Bühne, für die Sat.1 auch noch einmal am Konzept geschraubt hat. Neu ist, dass in jeder Show drei Promi-Duos gegeneinander antreten, die jeweils aus einem Teamkapitän und einem Gast bestehen. Als Kapitäne fungieren in allen Folgen Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst. Ähnlich wie etwa bei "Wer weiß denn sowas?" spielen sie für ihren 60-köpfigen Publikumsblocks im Studio. Am Ende jeder Folge gewinnt ein Zuschauer oder eine Zuschauerin aus dem Block des Sieger-Duos bis zu 25.000 Euro.

Zuvor gilt es, möglichst viele Songs zu erraten - etwa an den ersten Tönen oder nur anhand eines einzigen Instruments. Die Musik kommt dabei übrigens von der Live-Band Tönlein Brillant, deren Musiker schon bei der ursprünglichen Vox-Version mit dabei waren. Die Produktion übernimmt Banijay Productions Germany.