ProSiebenSat.1 bringt seinen Streamingdienst Joyn nun auch in die Schweiz. Wie jetzt bekannt wurde, soll die Schweizer Version im Juni an den Start gehen. Geplant ist demnach ein kostenfreies Angebot, das Filme, Serien und Shows auf Abruf sowie TV-Livestreams umfasst.

Joyn ersetzt damit auch in der Schweiz das bisherige Angebot, das auf den Namen Zappn hört. Auch in Österreich bündelte ProSiebenSat.1 unter der Mape Zappn bis zum vergangenen Jahr sein Streaming-Angebot, ersetzte es dann aber ebenfalls unter der schon in Deutschland eingeführten Marke Joyn, die dort inzwischen als eine Art Super-Mediathek etabliert werden konnte, weil sie auch VoD-Inhalte von Konkurrenten wie dem ORF oder ServusTV umfasst.

Nun hofft ProSiebenSat.1 also auch auf eine ähnliche Entwicklung in der Schweiz. "Damit gehen wir konsequent den nächsten Schritt auf unserem Weg zum kostenfreien Superstreamer in DACH", sagte Joyn-CEO Katharina Frömsdorf zu der geplanten Einführung.

Andrea Haemmerli, Managing Director bei Seven.One Schweiz: "Mit Joyn können wir der Schweiz ein umfassendes Entertainment-Paket bieten, mit zahlreichen Exklusiv-Inhalten und vielen Inhalten on Demand – und das zum Nulltarif. Joyn bildet in Zukunft das Herzstück unseres digitalen Entertainment-Auftritts. Mit einem starken Fokus auf die Angebote aus der Mediathek und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich wird Joyn in der Schweiz an das etablierte Konzept von Joyn Deutschland und Joyn Österreich anknüpfen und die Erfolgsgeschichte von Zappn fortschreiben."