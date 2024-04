Nachdem RTL schon Barbara Salesch und Ulrich Wetzel aus dem richterlichen Ruhestand zurückgeholt hat und auch dem ehemaligen Vox-Format "Verklag mich doch" neues Leben einhauchte, steht nun das nächste Daytime-Comeback in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, zeigt RTL ab dem 13. Mai neue Folgen des "Blaulicht-Reports", der ursprünglich ab 2015 einige Jahre lang im Nachmittagsprogramm des Privatsenders zu sehen war und bis heute regelmäßig wiederholt wird.

"Der Blaulicht-Report - Die neuen Einsätze", so der Titel der von RTL Studios produzierten Neuauflage, kommt jedoch ein Stück weit verändert daher, was alleine schon am neuen Sendeplatz liegt. Ausgestrahlt wird das Format nämlich montags bis freitags um 17:00 Uhr, sodass aus dem früheren Einstünder nun ein Halbstünder wird. Zugleich setzt RTL auf drei Polizistenduos, deren "mitreißende Geschichten aus dem Berufsalltag" erzählt werden. Auf diese Weise feiert etwa Torsten Hennemann sein TV-Comeback: Der Polizist war einst Teil des Ermittler-Duos "Toto & Harry", wird im "Blaulicht-Report" nun jedoch zusammen mit Martin Hintzen zu sehen sein.

Mit dabei sind außerdem Stephan Sindera und Paul Richter, die das Daytime-Publikum noch aus dem früheren Sat.1-Format "Richter & Sindera" kennt. Dieses war zuletzt im Jahr 2000 mit einigem Erfolg im Nachmittagsprogramm des RTL-Konkurrenten zu sehen und erzielte regelmäßig zweistellige Marktanteile - im Zuge einer inhaltlichen Neuausrichtung entschied sich Sat.1 damals jedoch gegen eine Fortsetzung, sodass die beiden Polizisten nun also bei RTL auf den Bildschirm zurückkehren. Ebenfalls dabei ist Christian Dillenbach, der ebenso wie Martin Hintzen, schon in früheren "Blaulicht-Report"-Folgen mitwirkte. Unterstützt werden sie alle in der Neuauflage durch Polizeioberkommissarin Adrienne Koleszár. Als Neuerung kommentieren die Polizisten die jeweiligen Fälle und sollen dem Publikum dadurch "tiefere Einblicke in ihre Arbeit" geben.

Unterdessen geht es im Mai bei RTL nicht nur um die Polizei, sondern auch um die Feuerwehr. Für Donnerstag, den 16. Mai hat der Privatsender jetzt eine neue Reportage mit Schauspieler Henning Baum angekündigt. "Einsatz für Henning Baum: 112 Inside Feuerwehr" wird um 20:15 Uhr zu sehen sein und verspricht einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr.