am 17.04.2024 - 18:43 Uhr

In Rosenheim und Umgebung haben die Produktionsarbeiten zur passenderweise aus 24 Folgen bestehenden 24. Staffel des ZDF-Dauerbrenners "Die Rosenheim-Cops" begonnen. Gedreht werden soll nach aktuellem Plan bis in den November hinein. Das Kernteam bleibt auch in den anstehenden Episoden zusammen, wie üblich ermitteln aber eben nicht nur Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić) und Michi Mohr (Max Müller), sondern immer wieder auch Aushilfskommissarinnen und -kommissare.

Sie spielte zuletzt die intrigante Constanze von Thalheim in der ARD-Dailynovela "Sturm der Liebe". Jetzt wechselt Schiller also auf die Seite der Guten. Die Regie übernehmen Daniel Drechsel-Grau, Irene Graef, Manuel Grabmann, Laura Thies, Micaela Zschieschow. Mehr als 13 Personen sorgen für die Drehbücher der neuen Staffel. Das ZDF verspricht auch diesmal wieder eine 100-prozentige Aufklärungsquote der kommenden Mordfälle. Ein genauer Starttermin für Staffel 24 steht freilich noch nicht fest; in aller Regel startet das ZDF aber im Oktober. Seit Jahren laufen die Erstausstrahlungen der Serie dienstags um 19:25 Uhr.