Unter dem Titel "A Better Man" haben NRK und ZDFneo eine vierteilige Drama-Serie in Auftrag gegeben, die von Maipo Film aktuell schon in Norwegen und Litauen gedreht wird. Auch Beta Film ist involviert und wird die Serie im kommenden Herbst erstmals auf der MIPCOM in Cannes vorstellen. Kreativer Kopf der Serie ist Autor und Regisseur Thomas Seeberg Torjussen.

Im Mittelpunkt der vier Folgen steht Tom, der tagsüber das Bekleidungsgeschäft seiner Mutter führt. Nachts aber wird er zum Internet-Troll und hat es dabei vor allem auf Feministinnen abgesehen. Ziel seiner Troll-Attacken ist dabei auch immer wieder eine ganz bestimmte Stand-Up-Comedienne. Als Hacker schließlich Toms Identität preisgeben, stellt das sein Leben auf den Kopf. Er verändert sein Aussehen und zieht Damenbekleidung aus dem Laden seiner Mutter an. Verängstigt und obdachlos erhält er plötzlich Mitgefühl von seinen Mitmenschen - und wird langsam zu einem besseren Menschen.

Thomas Seeberg Torjussen sagt zur Serie: "’A Better Man’ ist eine fesselnde Serie, die die Komplexität des modernen Lebens erforscht und Themen wie Geschlechtsidentität, Online-Kultur und soziale Isolation berührt. Sie folgt Toms Reise von einem Ort der Einsamkeit und des Missverständnisses zu einem Ort der Empathie und Verbundenheit. Durch ihre einzigartige Mischung aus Humor und ergreifendem Geschichtenerzählen lädt die Serie die Zuschauer dazu ein, über die Kraft der Erlösung und die menschliche Fähigkeit zur Veränderung nachzudenken."

Und Anaïs de Neergaard, VP International Sales & Acquisitions Beta Film, ergänzt: "Diese Serie [...] bietet eine neue Sicht auf Identität und Verbindung im digitalen Zeitalter und verbindet Humor mit ernsten zeitgenössischen Themen. Durch die Förderung von Empathie und persönlichem Wachstum passt ‘A Better Man’ perfekt zu unserem Ziel, Geschichten zu liefern, die unserem Publikum wirklich wichtig sind."