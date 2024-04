Am Mittwochabend ist zum 46. Mal der Jupiter Award vergeben worden. Der Publikumspreis von "TV Spielfilm" und "Cinema" ehrt Schauspielerinnen und Schauspieler gleichermaßen wie Serien- und Filmproduktionen im In- und Ausland. Als beste nationale Serie ist "SOKO Leipzig" ausgezeichnet worden, international wurde das "Haus des Geldes"-Spin-off "Berlin" geehrt.

Bjarne Mädel erhielt darüber hinaus einen Jupiter Award in der Kategorie Bester Darsteller TV & Streaming national für seine Rolle in der NDR-Produktion "Sörensen fängt Feuer". Beste weibliche Darstellerin wurde Anja Kling ("Die Frau im Meer"). Als bester Film TV & Streaming wurde "Meine Freundin Volker" mit Axel Milberg mit einem Jupiter Award bedacht - und damit übrigens eine weitere NDR-Produktion (Foto des Teams ganz oben). Im Kino-Bereich ging eine Auszeichnung für den besten Film an "Girl You Know It’s True".

Der Ehren-Jupiter von "TV Spielfilm"- und "Cinema"-Redaktion ging derweil an Schauspielerin, Synchronsprecherin und Buchautorin Iris Berben. Geehrt wurde sie einerseits für ihre "beeindruckende Schauspielkarriere", aber auch für ihr "gesellschaftliches Engagement".

Neben "Berlin" wurden auch weitere internationale Produktionen und Persönlichkeiten geehrt. Die meisten Stimmen für den besten Kinofilm erhielt "Oppenheimer", der beste TV- bzw. Streaming-Film war "Leo". Als bester Darsteller wurde Keanu Reeves ("John Wick: Kapitel 4") ausgezeichnet, Margot Robbie wurde zudem für ihre "Barbie"-Darstellung gewürdigt. 640.000 Stimmen haben die Ausrichter des Jupiter Awards in diesem Jahr registriert, unterstützt wurde die Preisverleihung von der Stadt Hamburg sowie der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Alle Preisträger des Jupiter Award 2024 im Überblick