Dass die Serie nun ihre Weltpremiere in New York feiern wird, ist auch für Thomas Schreiber ein Erfolg. "Lille, Cannes, New York - drei Serien der ARD Degeto Film ziehen um die Welt", sagt der Geschäftsführer der ARD Degeto Film. "Nach dem Erfolg für 'Herrhausen - Der Herr des Geldes' bei Series Mania in Lille und dem Triple für 'Die Zweiflers' bei den Canneseries freuen wir uns sehr, dass 'Schwarze Früchte' beim Tribeca Film Festival in New York Weltpremiere feiert. Unsere Programme werden auch im Ausland gesehen und wertgeschätzt."