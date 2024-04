RTL hat für die im Spätsommer startende Staffel von "Die Bachelorette" eine wesentliche Veränderung angekündigt. Erstmals in der Geschichte des Formats werden nämlich Männer und Frauen an der Show teilnehmen und versuchen, das Herz von Stella Tiana Stegmann zu erobern. Das ist deshalb möglich, weil die aus dem Netflix-Format "Too Hot to Handle" bekannte 26-Jährige bisexuell ist.

Erstmals in der Geschichte der Sendung kommt "Die Bachelorette" also spürbar anders daher. Fun-Fact: Eine gemischte Dating-Show mit Frauen und Männern hatte man im Hause RTL Deutschland schon einmal geplant, damals wollte man dieses Konzept aber bei "Princess Charming" testen. Stattdessen fokussierte man sich dort dann doch nur auf die Frauen und machte aus dem Format die erste lesbische Dating-Show (DWDL.de berichtete).

Nun kommt die Idee mit der bisexuellen Hauptprotagonistin doch noch zum tragen - und das auf einer mutmaßlich größeren Bühne. Insgesamt 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer buhlen um die Gunst von Stella Tiana Stegmann, die Playmate des Jahres 2020 war. Gedreht wird die neue Staffel der "Bachelorette" in Thailand. "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", so die "Bachelorette".

Frische Ideen für das von Warner Bros. International Television Production Deutschland produzierte Dating-Format sind dringend nötig. Im vergangenen Jahr kamen die acht linear ausgestrahlten Ausgaben im Schnitt nur noch auf rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei nur 9,7 Prozent. Alle Daten sind vorläufig gewichtet. Wie die Show bei RTL+ performte, ist nicht bekannt.