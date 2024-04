am 19.04.2024 - 15:05 Uhr

Am Donnerstag, den 16. Mai, zeigt RTL zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr eine neue Reportage mit Henning Baum, der Schauspieler blickt dann hinter die Kulissen der Feuerwehr. Für den Sendeplatz um 22:35 Uhr hatte RTL vor wenigen Tagen eigentlich die Wiederholung von "Baum & Möhring - Im Einsatz mit deutschen Spezialeinheiten" angekündigt. Dieses Vorhaben hat man nun aber noch einmal überdacht.

Wie RTL am Freitag mitgeteilt hat, zeigt man am besagten Donnerstagabend ab 22:35 Uhr nun doch lieber ein anderes Programm - und dabei handelt es sich nicht um eine Wiederholung. Stattdessen nimmt der Sender ein "Stern TV Spezial" ins Programm, das wie gewohnt von Steffen Hallaschka moderiert wird. Unter dem Titel "Bürgergeld - Die große Bilanz" soll es dann um das Arbeitslosengeld II gehen, das immerhin 5,5 Millionen Menschen in Deutschland beziehen.

In der Sendung soll dann unter anderem der Frage nachgegangen werden, wie viel Bürgergeld eigentlich angemessen ist. Hallaschka begrüßt im Studio Expertinnen und Experten und spricht mit Zuschauern zu Hause. Außerdem diskutiert der Moderator mit Bürgergeldempfängern, die alles für einen neuen Job tun würden - und auch mit solchen, die das System ausnutzen.

Bei einem einmaligen Spezial soll es übrigens nicht bleiben - am 30. Mai geht es in einer weiteren Sonderausgabe von "Stern TV" am späten Donnerstagabend um das Thema Bürgergeld. Ganz offenbar geht man davon aus, dass es auch nach der ersten Sendung noch genügend Themen gibt, die sich besprechen lassen.

Die letzten Spezial-Ausgaben von "Stern TV" waren aus Sicht der linearen TV-Quoten eher keine Straßenfeger. Als sich die Sendung Anfang Februar mit "tödlichen Heilsversprechen" beschäftigte, sahen das deutlich weniger als eine Million Menschen und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei mageren 6,7 Prozent. Auch eine Sendung über Frauenhass war im November nur zu 6,1 Prozent gut.