Im Januar 2004 lief die erste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" – anlässlich des 20-jährigen Jubiläums hat RTL im Winter bereits eine weitere Staffel des Formats in diesem Jahr angekündigt. Genau wie zuletzt schon in Großbritannien wird RTL in diesem Jahr eine Allstars-Staffel zeigen. Produziert wird die Staffel mit ehemaligen Camperinnen und Campern aber nicht in Australien, sondern in Südafrika – im dortigen Camp entstand zuletzt während der Pandemie erstmals eine deutsche Staffel des Dschungelcamps.