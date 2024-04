Wenige kennen das Innenleben von RTL so gut wie Matthias Dang, doch jetzt hat der 57-Jährige seinen Abschied von dem Konzern angekündigt - nach mehr als drei Jahrzehnten. Wie RTL Deutschland am Montag bestätigte, wird Dang, der zuletzt als Chief Commercial, Technology & Data Officer fungierte, das Unternehmen Anfang kommenden Jahres verlassen, "auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen", wie es heißt.

Schon 1993 kam der Diplom-Betriebswirt zu IP Deutschland und hatte bis 1998 verschiedene Funktionen im Marketing inne. 1998 wurde er zum Verkaufsdirektor ernannt, ehe er 2003 als Geschäftsleiter zurück ins Marketing wechselte. Von 2004 bis 2009 war er Geschäftsleiter Verkauf und wurde später zum Geschäftsführer des RTL-Vermarkters berufen. Seit 2017 ist er CEO des Vermarkters Ad Alliance, in den die IP Deutschland aufgegangen ist. 2019 erfolgte zudem seine Berufung in die Geschäftsführung von RTL Deutschland, deren Co-CEO er gar von September 2021 bis Dezember 2023 war. Dass er diesen mächtigen Posten räumen musste, hat Dang offensichtlich wenig zähneknirschend akzeptiert.

Überraschend kommt sein jetzt angekündigter Rückzug dennoch ebenso wenig wie die Wahl seines Nachfolgers: Zum 1. April 2025 wird Carsten Schwecke in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen und als neuer Chief Commercial, Technology & Data Officer alle kommerziellen, technologischen und Daten- & KI-basierten Aktivitäten von RTL Deutschland verantworten. Erst Ende vergangener Woche war Schweckes Abschied vom Konkurrenten Seven.One Media bekannt geworden - nur wenige Monate, nachdem er als Geschäftsführer nach Unterföhring gewechselt war (DWDL.de berichtete). Bis zu seinem Start bei RTL in fast einem Jahr ist er von seinem bisherigen Arbeitgeber beurlaubt worden.

"Ich habe mehr als 30 Jahre meines beruflichen Lebens bei RTL Deutschland verbracht – wobei meine besondere Leidenschaft immer der Vermarktung galt, aber auch Tech & Data waren für mich als 'Digital Immigrant' seit jeher eine Herzensangelegenheit", sagte Matthias Dang. "Ich bin jedem Einzelnen hier sehr, sehr dankbar für diese wunderbare Zeit - gemeinsam haben wir nicht nur den Wandel der Medienlandschaft miterlebt und mitgestaltet, sondern auch jede Herausforderung in eine Chance umgewandelt und die Vermarktung gattungsübergreifend und zukunftsweisend aufgestellt. Darauf können wir wirklich stolz sein! Ich freue mich daher umso mehr, dass wir mit Carsten jemanden gefunden haben, der das richtige Mindset mitbringt und der - gemeinsam mit Stephan und der gesamten Geschäftsführung - RTL Deutschland die Kontinuität geben kann, die wir für die kommenden Jahre brauchen und der gemeinsam mit Frank Vogel die Ad Alliance weiterführt."

© Bertelsmann/RTL Thomas Rabe

"Leidenschaft, Herzblut und Innovationsfreude"

© RTL Deutschland / Frank Beer Stephan Schmitter

Was genau Dang in Zukunft plant, ist nicht bekannt - doch klar ist, dass der ehemalige Handball-Schiedsrichter voller Tatendrang ist. "Mein Interesse an Neuem und Innovativem bleibt weiterhin ungebremst, jedoch habe ich mich für eine andere Lebensplanung entschieden und freue mich darauf, mir künftig mehr Zeit für Themen außerhalb der Medienbranche nehmen zu können", kündigte er am Montag an. "Mein Herz wird allerdings immer für RTL Deutschland und seine fantastischen Kolleginnen und Kollegen schlagen." Die dürften indes hoffen, dass es Dangs Nachfolger in Köln länger aushalten wird als in Unterföhring.