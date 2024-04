am 22.04.2024 - 15:23 Uhr

Zur Halbzeit der aktuellen "Big Brother"-Staffel nennt Joyn zwar weiterhin keine Abrufzahlen, zeigt sich aber sehr zufrieden. Die Realityshow, die nun schon seit 50 Tagen bei dem Streamingdienst läuft, sei "ein großer ein Wachstumstreiber" und steigere sich fortlaufend. So schaue jeder Livestream-Nutzer über vier Stunden "Big Brother" pro Tag, womit auch die Werte des 24/7-Livestreams von "Promi Big Brother" übertroffen wurden. Auch die Viewtime der Tageszusammenfassungen liege mit einer Steigerung von neun Prozent "deutlich über den Werten der Startwoche".

Im linearen Programm von Sat.1 erwies sich "Big Brother" dagegen zuletzt als Enttäuschung. Auf kaum mehr als zwei Prozent Marktanteil brachten es die Live-Shows am späten Montagabend und vom zwischenzeitlichen Plan, am samstäglichen Programmrand des Senders den Livestream zu übernehmen, hat sich Sat.1 inzwischen auch schon wieder verabschiedet.

Mit Blick auf die Entscheidungsshow kommen zudem bald weitere Veränderungen auf die Fans zu. Wie jetzt bekannt wurde, zieht Joyn die Ausstrahlung um über eine Stunde vor und zeigt diese ab dem 6. Mai montags immer schon um 21:00 Uhr. Möglich ist das auch, weil "Big Brother" im Gegenzug in Sat.1 noch weiter nach hinten rutschen wird. Künftig ist die Realityshow nicht mehr nach 22 Uhr parallel zu Joyn zu sehen, sondern erst nach Mitternacht als Aufzeichnung.

Konkret läuft "Big Brother - Die Entscheidung" ab dem 6. Mai erst um 0:20 Uhr in Sat.1, die gesammelten Tageszusammenfassungen laufen wie gehabt im Anschluss bis in die frühen Morgenstunden. An die Stelle von "Big Brother" rücken ab 22:20 Uhr zwei "Spiegel TV Reportagen", die zum Auftakt mit Kult-Potenzial aufwarten: Zu sehen gibt es nämlich zwei Filme über das bunte Treiben rund um einen Penny-Markt auf der Hamburger Reeperbahn.