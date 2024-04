RTLzwei hat eine Rückkehr seines Daytime-Formats "B:Real: Echte Promis, echtes Leben" angekündigt. Die neuen Folgen des von Filmpool produzierten Formats sind ab dem 13. Mai immer montags bis freitags zu sehen. Künftig wird die Sendung allerdings nicht mehr auf dem Sendeplatz um 17 Uhr zu sehen sein, stattdessen zieht RTLzwei das Format auf 14:55 Uhr vor.

Auf diesem Sendeplatz ist aktuell noch "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" zu sehen - erst am Montag allerdings mit überschaubarem Erfolg. Der neue Sendeplatz für "B:Real" dürfte auch damit zusammenhängen, dass das Format mit der zweiten Staffel nicht mehr überzeugen konnte. Der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag zwischen Oktober und Dezember 2023 bei nur 2,8 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet). Staffel eins erzielte im Sommer noch 4,2 Prozent.

Ob es auf dem neuen Sendeplatz besser laufen wird, bleibt freilich erst einmal abzuwarten. Am Konzept hat man derweil nichts geändert: Mehr oder weniger bekannte Prominente geben in der Sendung einen Einblick in ihren Alltag. Mit dabei sind in den neuen Folgen unter anderem Kader Loth, Isi, Cosimo Citiolo, Diogo Sangre, Xenia von Sachsen, Melody Haase, Chris Broy, Eric Sindermann, Micaela Schäfer, Julian F.M. Stoeckel, Sarah Knappik, Claudia Obert mit Freund Max, Gabriella De Almeida Rinne sowie Alessia und Annemie Herren.

In einer Ankündigung zum Start hat RTLzwei nun auch einen Einblick in die Geschichten gegeben, die man im Rahmen der neuen Staffel erzählen will. So geht’s um die Gesangskarriere von Kader Loth, Beziehungsprobleme von Micaela Schäfer und das Leben von Alessia und Annemie Herren, die eine ist firschgebackene Mutter und die andere hat gerade eine Krebsdiagnose erhalten.