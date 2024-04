In der ersten NFL-Saison von RTL feierte Frank Buschmann seine Rückkehr als Football-Kommentator. Doch weitere Einsätze wird es nicht geben, wie der 59-Jährige jetzt, wenige Tage vor dem NFL Draft, gegenüber "Bild" bestätigte. "Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht, in mich hineingehört und mich letztlich dazu entschieden, meinen Vertrag bei RTL NFL nicht mehr zu verlängern", so Buschmann, der im Februar schon darauf verzichtet hatte, den Super Bowl zu kommentieren.

Buschmann: "Es war von Anfang an klar, dass ich von Jahr zu Jahr schauen und entscheiden möchte. Ich werde dieses Jahr 60 und befinde mich in einer Phase meiner beruflichen Karriere, wo ich mich auf einige Leuchttürme konzentrieren möchte, die auch zu meinen persönlichen Prioritäten passen. Das Motto dabei lautet: 'Weniger ist mehr.'" Mit Unterhaltungsshows wie "Ninja Warrior Germany" bleibe er dem Sender jedoch erhalten.

Ohnehin mangelt es Frank Buschmann nicht an Einsätzen, schließlich arbeitet der Kommentator auch weiterhin für den Pay-TV-Sender Sky, wo er regelmäßig in der Bundesliga-Konferenz zu hören. Dort plante er eigentlich ebenfalls seinen Abschied, entschied sich letztlich aber im vergangenen Jahr dazu, seinen Vertrag noch einmal um zwei Jahre bis Sommer 2025 zu verlängern.

In "Bild" äußert sich auch RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek zum NFL-Aus von Frank Buschmann. "Buschi hat mit seiner überragenden Football-Expertise und mitreißenden Energie einen großen Beitrag zum Erfolg der ersten NFL-Saison bei RTL geleistet", sagte sie. "Dafür danken wir ihm herzlich und freuen uns sehr, dass er unsere Entertainment-Hits wie 'Ninja Warrior' und 'Top Dog' auch weiterhin bereichern wird."