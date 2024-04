Mit Elton hat ProSiebenSat.1 zuletzt ein bekanntes Gesicht verloren, wobei die Trennung eher von ProSieben ausging als vom Moderator. Mit Matthias Opdenhövel hat man nun einen anderen Moderator erneut an sich gebunden, das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. Demnach hat Opdenhövel seinen bestehenden Vertrag bei der Sendergruppe um "mehrere Jahre" verlängert - um wie viele Jahre wollte man in Unterföhring nicht verraten.

Matthias Opdenhövel wird damit auch weiterhin in Sat.1 und auf ProSieben durch diverse Formate führen. Bei ProSieben moderiert er "The Masked Singer" und übernimmt künftig auch das bislang von Elton präsentierte "Schlag den Star" (DWDL.de berichtete). In Sat.1 steht demnächst eine von Opdenhövel moderierte Neuauflage von "Hast du Töne?" an, außerdem präsentiert er auch die Musikshow "The Tribute" und war zuletzt bei "The Floor" zu sehen. Daneben agiert Opdenhövel als Moderator von Fußball-Übertragungen unter dem Dach von "ran".

Chief Content Officer Henrik Pabst sagt: "Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Große Show, Sport, Quiz und Fußball - Matthias Opdenhövel ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wichtiger Vertrauensmann, den sie gerne in ihre Wohnzimmer oder auf ihr Smartphone einladen. Wir freuen uns sehr auf mehrere weitere Jahre mit Matthias Opdenhövel."

Die Zusammenarbeit zwischen Moderator und Sendergruppe ist allerdings nicht nur von Erfolgen geprägt. Bis Ende des vergangenen Jahres präsentierte Opdenhövel zusammen mit Linda Zervakis wöchentlich die Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." bei ProSieben. Weil sich der Erfolg aber nicht einstellte, zog ProSieben nach etwas mehr als zwei Jahren den Stecker. Opdenhövel sagt nun, er freue sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. "Die Vielfalt und die Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Plattformen des Konzerns bieten, sind einfach: opdi-mal."