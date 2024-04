RTLzwei hat einen Termin für das "Trödeltrupp"-Comeback angekündigt. Die neuen Ausgaben der Trödelsendung sind ab dem 12. Mai immer am späten Sonntagnachmittag zu sehen, das Format startet dann immer um 16:15 Uhr. Zunächst hat RTLzwei erst einmal die Ausstrahlung von fünf frischen Ausgaben angekündigt, bei der Ankündigung des Comebacks im September 2023 bestätigte man, dass Good Times insgesamt 15 neue Episoden produzieren wird (DWDL.de berichtete).

Für Nachschub ist also schon einmal gesorgt, nun müssen sich die neuen Folgen aber erst einmal behaupten. Die letzten Ausgaben der Sendung liefen zwar erst 2022, diese lagen damals aber lange Archiv. Die Produktion stand einige Jahre lang still, inzwischen glaubt man aber augenscheinlich wieder an das Format und seine Köpfe. Wie schon in der Vergangenheit sind auch jetzt wieder Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan Teil der Sendung.

Am Konzept hat man derweil nichts geändert: Die drei Trödelexperten sind in ganz Deutschland unterwegs, um Familien beim Entrümpeln unter die Arme zu greifen. "Mit cleveren Tipps und Tricks zeigen die Trödelprofis Mauro, Sükrü und Otto, wie man mit einfachen Mitteln wertlosen Plunder versilbert und sich reich trödeln kann", heißt es vom Sender. Die drei Experten packen dabei nicht nur selbst mit an und unterstützen in den Verhandlungen, sie sind für die Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig auch eine mentale Stütze.

Und darum geht’s in den neuen Ausgaben unter anderem: In Bayern treffen Otto und Sükrü jeweils auf Angehörige, die Hilfe bei der Veräußerung von Hinterlassenschaften zweier Verstorbener benötigen. Ein Berg von Kuckucksuhren und ein ganzer Fuhrpark an Autos und Motorrädern sind dabei noch nicht alles. Mauro muss gleich zwei ganze Häuser ausräumen und zum Verkauf vorbereiten. Petra und Gabi im niedersächsischen Menslage stehen vor der Herausforderung, das Haus der Eltern zu verkaufen, um die Pflegeheimkosten ihrer Mutter zu decken.