© RTL Altes "DSDS"-Logo

Aber auch an der Marke "DSDS" hat RTL zur 21. Staffel geschraubt. Wie ein Sendersprecher jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird nicht nur das Logo der Show in einer überarbeiteten Form daherkommen, sondern auch der Sound der Sendung. Während das Logo im Verlauf der vergangenen 22 Jahre immer mal wieder überarbeitet wurde, ist es die erste Veränderung der Musik seit dem Beginn von "DSDS" im Jahr 2002.

Beim Logo verzichtet RTL künftig auf den ovalförmigen Rahmen rund um den "Deutschland sucht den Superstar"-Schriftzug. RTL folgt damit dem Original "American Idol", wo man inzwischen ebenfalls auf den Rahmen verzichtet. RTL erhofft sich durch die Neugestaltung mehr Freiraum vor allem bei künftigen Marketingmaßnahmen. Die Openermusik kommt künftig etwas beatlastiger daher und in das weiterhin dominante Blau fügen sich ein paar weitere Farbakzente in rot/pink ein.

Video: DSDS-Opener 2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ziel des Design-Refreshs sei es gewesen, die Marke weiterhin frisch, poppig und dynamisch wirken zu lassen, heißt es aus Köln. Die Design-Überarbeitung wird aus dem RTL Marketing verantwortet, von Sabine Damerow (Art Direktorin) und Beatrice Eichbauer (Marketing Managerin) gesteuert und in Zusammenarbeit mit der Designagentur FeedMee und den Musik-Produzenten Bionic Ballroom umgesetzt.

"Die neuen Entwürfe zeigen, wie wir eine Neugestaltung erreichen können, ohne fremd oder zu stylisch zu wirken - so möchten wir den langjährigen Zuschauern gerecht werden. Ein ‘Design-Refresh’ ist für uns dann gelungen, wenn der Zuschauer die Veränderung spürt, die Einzelheiten aber nicht unbedingt benennen kann", sagt Klaus Schwab, Corporate Design Lead bei RTL, zu den Veränderungen.