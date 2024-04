Überraschend früh geht es mit den "RTL Wasserspielen" weiter. Die dritte Ausgabe der feuchten Promi-Show wird am Samstag, den 18. Mai um 20:15 Uhr zu sehen sein, wie der Privatsender jetzt ankündigte. Die bisherigen beiden Ausgaben der Produktion von RTL Studios waren bislang stets im Oktober zu sehen.

Bei der Location fiel die Wahl unterdessen wie im vergangenen Jahr erneut auf den Siam Park auf Teneriffa, nachdem die Premieren-Folge noch in der Europa-Park-Wasserwelt Rulantica in Rust angesiedelt war. Die Moderation übernehmen wieder Laura Papendick und Jan Köppen, die von Oliver Pocher als "Bademeister" unterstützt werden. Die Riege der Promis, die in verschiedenen "Wasserspielen" gegeneinander antritt, besteht aus Content Creatorin Antonia Hemmer, Partysängerin Isi Glück, Schauspielerin Jess Maura Opitz, Moderatorin Nina Moghaddam, Logistiker Adriano Salvaggio, dem früheren Handball-Profi Pascal Hens, Podcaster Serkan Yavuz und Profitänzer Valentin Lusin.

Auch an den darauffolgenden Tagen setzt RTL übrigens auf das Genre Show: Wie schon im vergangenen Jahr gibt's auch diesmal wieder die doppelte "Wer wird Millionär?"-Dosis am Pfingstwochenende. Konkret zeigt der Sender am Pfingstsonntag, den 19. Mai sowie einen Tag später am Pfingstmontag, den 20. Mai um 20:15 Uhr ein neues "Überraschungs-Special" der Quizshow mit Günther Jauch.

Und auch Inka Bause ist am Pfingstmontag im Einsatz: Ab 19:05 Uhr präsentiert sie die "neuen Bauern" der kommenden "Bauer sucht Frau"-Staffel, die voraussichtlich wieder am Ende des Jahres im RTL-Programm zu sehen sein wird.