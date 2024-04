am 24.04.2024 - 15:12 Uhr

Dass Caren Miosga den meistgesehenen Polittalk moderiert, hat sie schon allein dem herausgehobenen Sendeplatz sonntags im "Tatort"-Schlepptau zu verdanken, doch auch abgesehen davon kommt sie beim Publikum offenbar gut an - das zumindest legt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der "Hörzu" nahe, für die zwischen dem 2. und 5. April 1.002 Deutsche ab 18 Jahren befragt wurden.

Demnach erhält Caren Miosga von 70 Prozent der Deutschen die Note "sehr gut" oder "gut" und führt damit deutlich vor Sandra Maischberger, der 60 Prozent die Note 1 oder 2 geben würden. Im ZDF-internen Ranking liegt Markus Lanz (58 Prozent) vor Maybrit Illner, die aber auch noch von einer knappen Mehrheit (52 Prozent) mit "sehr gut" oder "gut" bewertet wird. Nur einer fällt hier deutlich ab: "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth erhält nur von 26 Prozent der Befragten die Note 1 oder 2, immerhin 42 Prozent vergeben aber zumindest ein "befriedigend".

Klamroth schneidet auch bei der Abfrage einzelner Eigenschaften meist schlechter ab als seine Talk-Kolleginnen und -Kollegen. So attestieren ihm zwar immerhin 51 Porzent Kompetenz, bei den vier anderen liegt der Wert aber zwischen 77 und 88 Prozent mit Caren Miosga an der Spitze. Er gilt den Befragten auch als weniger sympathisch und durchsetzungsstark.

Als durchsetzungsstärkster Talker wird Markus Lanz beurteilt, ihm attestieren 81 Prozent Durchsetzungsfähigkeit, bei Caren Miosga sind es 76 Prozent, bei Sandra Maischberger 73 Prozent. Noch deutlicher ragen seine Werte aber in zwei anderen Kategorien heraus: So geben 78 Prozent an, dass Markus Lanz interessante Gäste begrüßt - Miosga auf Platz 2 kommt hier nur auf 64 Prozent. Vor allem aber gilt er als der mit Abstand besserwisserischste unter den Talkern: 57 Prozent schreiben ihm diese Eigenschaft zu, bei Illner und Klamroth sind es 29 Prozent, bei Maischberger 22 Prozent, bei Miosga sogar nur 12 Prozent.