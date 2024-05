am 08.05.2024 - 08:00 Uhr

Amazon arbeitet für ein neues Format mit dem YouTuber Rezo zusammen. Dieses hört auf den Titel "Fake Train" und wird von i&u produziert - allerdings nicht für Prime Video, sondern für den kostenfreien Amazon-Streamingdienst Freevee im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung, die damit die Medienkompetenz in einer jungen Zielgruppe schärfen möchte - "spielerisch und auf Augenhöhe", wie es heißt. Los geht's noch rechtzeitig vor der Europawahl am 5. Juni.

In der sechsteiligen Show schickt Rezo seine prominenten Gäste - darunter Xatar, Twenty4Tim, Naomi Jon, Parshad Esmaeili, Calvin Kleinen, Rewinside und Nico Stank - in den "Fake Train" und stellt dabei ihr Wissen zu Fake News, Desinformation und Verschwörungserzählungen auf die Probe. Den Promis im "Fake Train" - übrigens ein eigens für die Show angemieteter Zug im Kölner Hauptbahnhof, der als Produktionsort dient, soll es dabei im Grunde nicht anders als anderen jungen Menschen, die in den sozialen Medien mit Memes, Werbung, Meinungen, Deep Fakes, zwischendurch Clickbaiting Headlines und (vermeintliche) Nachrichten geflutet werden.

Die Promis im Fake Train müssen entscheiden: Was ist hier echt und was Fake? Die verschiedenen Spiele befassen sich mit Inhalten, Mechanismen, Gefahren und Dynamiken von Desinformationen. Es gilt also, die Lügen zu entlarven und die Notbremse rechtzeitig zu betätigen, um unbeschadet zur Arbeit zu kommen.

Rezo: "Ich freue mich bei 'Fake Train dabei zu sein, da Medienkompetenz auf Social Media - gerade kurz vor einer Europawahl - nicht nur bei den älteren Generationen, sondern auch bei manchen von den jüngeren Leuten ein Problem ist. Ich hoffe, dass wir sie hiermit erreichen, sie an der Sendung Spaß haben und vielleicht auch ein bisschen was lernen."

Rezo zählt mit kanalübergreifend mehr als 13 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland und wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem Nannen Preis und dem Grimme Online Award ausgezeichnet. "Fake Train" ist nun sein nächster Schritt in eine Format-Welt außerhalb seiner eigenen Kanäle.