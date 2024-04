am 25.04.2024 - 16:41 Uhr

Seit Sat.1 mit dem "1% Quiz" über viele Wochen stabil richtig gute Quoten am Donnerstagabend einfahren konnte, ist der Abend eigentlich generell weitgehend dem Quiz-Genre vorbehalten - schließlich ist es die erklärte Strategie von Sat.1-Chef Marc Rasmus, dem Publikum wieder mehr Verlässlichkeit zu bieten. In der zweiten Mai-Hälfte wird es nun aber trotzdem ausnahmsweise mal Comedy auf diesem Sendeplatz am Donnerstagabend zu sehen geben.

So hat Sat.1 für den 16. Mai, also eine Woche nach dem Ende der aktuellen Staffel des "Großen Allgemeinwissensquiz", die Ausstrahlung von "Schmitzefrei" angekündigt, dem Bühnenprogramm von Ralf Schmitz. Es bleibt allerdings bei diesem einmaligen Ausflug ins Comedy-Genre, eine Woche später steht die Bundesliga-Relegation auf dem Programm, ehe ab dem 30. Mai mit dem Comeback von "Hast du Töne?" wieder weitergeraten wird.

Zum Verbleib der Ralf-Schmitz-Formate "Halbpension mit Schmitz" und "Rate my Date", die Sat.1 im vergangenen Jahr noch im Frühjahr gezeigt hatte, äußerte sich der Sender auf Anfrage nicht näher und teilte lediglich mit: "Wann wir mit Impro-Comedy und weiteren Showformaten weitermachen geben wir rechtzeitig bekannt." Ralf Schmitz werde aber demnächst in den Standup-Shows "Die besten Comedians Deutschlands" in Sat.1 und der "Quatsch Comedy Show" bei ProSieben zu sehen sein.

Kabel Eins wird den Donnerstagabend ab 16. Mai unterdessen für zwei Wochen mit der Sendung "Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen" bespielen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um neue Folgen, stattdessen werden Inhalte aus der zweiten Staffel, die im Herbst mit überschaubarem Erfolg am Sonntagvorabend lief, teilweise neu geschnitten gezeigt. In der Sendung werden Deutsche bei ihren beruflichen Herausforderungen im Ausland begleitet.