am 26.04.2024 - 16:09 Uhr

Der Sendeplatz um 16:15 Uhr ist für Das Erste seit vielen Jahren ein Problemfall, ein Erfolgsrezept für den Sendeplatz zwischen den Telenovelas und "Brisant" hat man bislang nicht aufgetan. Neuerdings versucht man es mal wieder mit dem Genre Quiz, doch auch "Frag mich was Leichteres" hat aktuell einen ziemlich schweren Stand. Die 14 bislang ausgestrahlten Folgen erreichten im Schnitt nur knapp über 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile liegen mit 6,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf ernücherndem Niveau.

Abstrahleffekte der überaus erfolgreichen Quizschiene um 18 Uhr, auf der in Kürze "Gefragt - Gejagt" wieder "Wer weiß denn sowas?" ablösen wird, sind dabei nicht möglich, weil zwischen den beiden Quiz-Formaten seit vielen Jahren das Boulevard-Magazin "Brisant" seinen angestammten Sendeplatz hat. Aus Sicht des Audience Flow besonders unglücklich erscheint die Programmierung des ARD-Nachmittags, wenn ab dem 21. Mai um 15 Uhr noch "Leben. Live!" als - zunächst auf den Sommer beschränkter - Ersatz für eine der pausierenden Telenovelas zu sehen sein wird. Dann folgt also ab 15 Uhr auf ein Magazin ein Quiz, dann wieder ein Magazin, dann wieder ein Quiz.

Die ARD steht damit nun vor der Frage, ob man dieses Durcheinander nicht besser neu sortieren sollte - oder ob man damit dem etablierten Magazin "Brisant" vielleicht so stark schadet, dass man die Problemzone nur noch vergrößert. Mit einem zeitlich eng begrenzten Test will man diesbezüglich nun offenbar neue Erkenntnisse gewinnen und sortiert das Programm für zwei Wochen zwischen dem 3. Juni und 14. Juni neu: "Brisant" rückt dann um eine Stunde auf 16:15 Uhr nach vorne und läuft somit direkt nach "Leben. Live!", dadurch wird Platz für eine zweistündige Quiz-Schiene ab 17:15 Uhr. "Frag mich was Leichteres" ist dann allerdings bereits wieder zu Ende, stattdessen werden zwei Folgen von "Gefragt - Gejagt" direkt hintereinander zu sehen sein, wobei nur um 18 Uhr eine Erstausstrahlung läuft.

In diesen zwei Wochen wird man also genau auf die Zahlen schauen: Wie sehr schadet der frühere Sendeplatz der Reichweite von "Brisant"? Oder wie sehr hilft womöglich auch die Tatsache, dass das Magazin dann nicht mehr in direkter Konkurrenz zum ZDF-Pendant "Hallo Deutschland" zu sehen wäre? Und gelingt es die Quiz-Fans bereits eine dreiviertel Stunde früher als bislang zum Ersten zu locken - womöglich sogar mit einer Wiederholung? Auch beim ZDF wird man gespannt auf die Auswirkungen auf "Hallo Deutschland" blicken, wenn die ARD nicht mehr auf die gleiche Programmfarbe zur gleichen Zeit setzt. Wie auch immer der Test ausfällt: Ab dem 17. Juni ist dann erstmal wieder alles beim Alten - zumindest wenn nicht gerade eine EM-Übertragung läuft.