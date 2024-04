Am 1. Juni endet die vier Jahrzehnte währende Zeit von Simone Emmelius beim ZDF "mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze", wie es in gewohnt dürren Worten in der Mitteilung des ZDF heißt. Emmelius hatte 1984 beim ZDF volontiert, wurde danach Redakteurin in der Redaktion Gesellschaftspolitik und beschäftigte sich ab 1987 in der Unternehmensplanung mit neuen Sendern und neuen Verbreitungswegen. Ab 1997 kümmerte sie sich als Redaktionsleiterin ZDFvision um die Digitalsender ZDFdokukanal und ZDFinfokanal, 2009 wurde sie Redaktionsleiterin von ZDFneo, 2012 stieg sie zur Senderchefin auf, die sie bis 2018 blieb.

Zuletzt hatte sie die Leitung der Hauptredaktion Internationale Fiktion inne, kümmerte sich also um die zahlreichen ZDF-Koproduktionen und Allianzen. Damit werden erfolgreiche Label wie das "Montagskino" oder "Made in Europe" oder auch die 3sat-Dokumentarfilm-Reihe "Ab 18!" bestückt, immer wichtiger wurde die Zusammenarbeit mit Partnern in der European Alliance und New 8, sowie mit der BBC und BBC Studios.

Um diese Aufgaben wird sich künftig nun Jasmin Maeda kümmern. Sie ist seit 2016 fürs ZDF tätig. Nach mehreren Stationen in den fiktionalen Redaktionen des Senders übernahm sie im August 2020 die Leitung der Redaktion Reihen und Serien I, die u. a. für die "Freitagskrimi"-Reihen zuständig ist. Seit Juli 2022 ist sie ZDFneo-Chefin, oder wie es im ZDF-Sprech heißt: "Leiterin der Koordination ZDFneo".

Dieser Posten wird zunächst nur kommissarisch besetzt: Die Aufgaben dort übernehmen vorerst Matthias Rode und Hanna Lauwitz. Beide arbeiten bereits heute im Leitungsteam von ZDFneo. Matthias Rode hat sich in der Hauptredaktion Kinder und Jugend mit Programmentwicklung für die ZDFmediathek und Drittplattformen befasst, Hanna Lauwitz hat vielfältige Programmerfahrungen im Erzählen für junge Zielgruppen und wird vom ZDF als Expertin für Distribution und Organisationsentwicklung beschrieben.