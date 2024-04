In den nächsten Monaten kommt es zu einigen Neubesetzungen in Führungspositionen in der ZDF-Chefredaktion. So übernimmt Shakuntala Banerjee zum 1. November die Leitung der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. In ihren Verantwortungsbereich fallen dann die "Sondersendungen", "Deutschland", "Europa", "Dokumentationen", "auslandsjournal", "maybrit illner" und "Gesellschaftsreportage". Banerjee arbeitet seit 2004 in unterschiedlichen Positionen fürs ZDF, seit 2019 berichtet sie als politische Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio, wo sie außerdem Abwesenheitsvertreterin der Leitung des Hauptstadtstudios ist und das Politikmagazin "Berlin direkt" moderiert.

Auf diesem Posten wird ihr Wulf Schmiese nachfolgen, der seit 2017 die Redaktion des "heute-journals" geleitet hat. Er tritt seinen Posten in Berlin schon im Juli 2024 an und übernimmt dort die Abwesenheitsvertretung der Leiterin des Hauptstadtstudios, Diana Zimmermann. Schmiese wird zudem als Autor, Schaltpartner und Moderator von "Berlin direkt" und den ZDF-Sommerinterviews im Einsatz sein. Der frühere Hauptstadt-Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wechselte 2010 zum ZDF, wo er zunächst das "ZDF-Morgenmagazin" moderiert hat, von 2014 bis 2017 war er bereits als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.

Bleibt noch die Frage, wie es beim "heute-journal" weiter geht: Dort übernimmt Stefan Leifert die Redaktionsleitung. Leifert ist derzeit noch Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern. Er tritt seinen Posten zum 1. August an. Leifert kam 2005 zum ZDF und war als Redakteur und Reporter für die Parlamentsredaktion des Hauptstadtstudios im Einsatz. 2014 wechselte er als Korrespondent in das Auslandsstudio Brüssel. Seit Juni 2021 leitet er das ZDF-Landesstudio in München.