Das BR Fernsehen hat einige Programmänderungen anlässlich des Todes von Michael Verhoeven angekündigt. Der preisgekrönte Filmemacher, der sich in seinem Schaffen immer wieder intensiv mit Themen wie Verdrängung, Schuld und nicht aufgearbeiteten Aspekten der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat, ist in dieser Woche im Alter von 85 Jahren gestorben.

Am heutigen Freitag strahlte das BR Fernsehen um 22:05 Uhr als Nachruf die Dokumentation "Michael Verhoeven – Schauspieler, Regisseur, Unruhestifter" von Regisseur Heiko Rauber und Redakteur Carlos Gerstenhauer aus.

Am Samstag zeigt das BR Fernsehen dann um 20:15 Uhr den Fernsehfilm "Let‘s go!", die Geschichte einer jungen Frau, die mit dem Schicksal ihrer Eltern konfrontiert wird, die den Holocaust überlebt haben und trotzdem in Deutschland geblieben sind. Um 22.00 Uhr ist Michael Verhoevens preisgekrönter Kinofilm "Die weiße Rose" über die Geschwister Scholl zu sehen. Beide Filme und die Doku sind auch in der ARD-Mediathek abrufbar.