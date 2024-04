am 27.04.2024 - 07:45 Uhr

In Leipzig und Umgebung laufen aktuell die Dreharbeiten für eine neue Filmreihe, die Das Erste auf seinem Primetime-Sendeplatz am Freitag ausstrahlen will: "Zwei Frauen für alle Felle" ist eine Produktion von 307 production GmbH (Produzentin: Simone Höller, Producerin: Anemone Krüzner, Junior-Producerin: Cara Wiemann). Noch bis 10. Juni stehen Bettina Zimmermann als Tierärztin Maja Freydank und Meriel Hinsching als ihre Kollegin Julia Kramer vor der Kamera.

Im zweiten Film, "Väter und Töchter" (AT), stellt sich die Frage, ob auf dem Hof von Milchbauer Rothe die Rinderseuche umgeht. Ein Tier ist schon tot und mit vereinten Kräften müssen Dirk, seine Tochter Lisa, Maja und Julia verhindern, dass sich noch weitere Rinder infizieren. Da Dirk vor Kurzem von seiner Frau Anette verlassen wurde und Lisa Medizin studieren will, kann Dirk den Hof nicht alleine weiterführen. Hinter dem Rücken seiner Familie hat er bereits Verkaufsverhandlungen aufgenommen, die zu scheitern drohen, als noch mehr Tiere krank werden.