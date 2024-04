Die Vision eines pan-europäischen Studios verfolgen Mediawan und Leonine Studios schon seit 2020 gemeinsam: Damals stieg Mediawan, das 2015 von Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel und Matthieu Pigasse gegründet worden war, mit 25 Prozent an dem 2019 von Fred Kogel geformten Leonine Studios ein, nun wurde eine Vereinbarung über den kompletten Zusammenschluss der beiden Unternehmen geschlossen. Mediawan übernimmt in diesem Zuge auch die noch ausstehenden 75 Prozent der Anteile an Leonine. Hinter beiden Unternehmen stand mit KKR ohnehin bereits derselbe maßgebliche Geldgeber.

Nach dem Zusammenschluss, der noch von den Kartellbehörden genehmigt werden muss, wird die fusionierte Gruppe dann in 13 Ländern mit 85 Produktions-Labels vertreten sein, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Skandinavien, die Benelux-Staaten und Großbritannien in Europa sowie in Afrika, Asien und den USA. Der Umsatz des Gesamt-Konzerns wird die Milliarden-Marke übersteigen. Während Pierre-Antoine Capton weiterhin CEO von Mediawan bleibt, wird Fred Kogel samt seinem Team auch weiterhin die Geschäfte von Leonine im deutschsprachigen Raum führen. Kogel wird zudem Mitglied im Exekutivkomittee von Mediawan.

Pierre-Antoine Capton: "Durch den Zusammenschluss mit Leonine Studios haben wir einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Mediawan erreicht, ein paneuropäisches Studio mit einer starken Präsenz in allen Kernmärkten zu schaffen. Ich freue mich, Fred Kogel und das gesamte Leonine-Team willkommen zu heißen, die über die Jahre ein führendes unabhängiges Studio aufgebaut haben. Gemeinsam werden wir eine noch attraktivere Plattform für kreative Talente und unsere Position als führendes Studio für Premium-Inhalte in allen Genres stärken.

Fred Kogel kommentiert: "Innerhalb von fünf Jahren haben wir eine führende integrierte und unabhängige Mediengruppe im deutschsprachigen Raum und ein Zuhause für einige der besten Talente der Branche aufgebaut. Dies ist ein Beleg für die harte Arbeit und das Engagement aller Leonine-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die vergangenen Jahre hinweg. Unser Zusammenschluss mit Mediawan zu einem paneuropäischen Powerhouse ist der nächste Schritt und wird unseren Partnern und Kunden in Deutschland, den USA und darüber hinaus viele Vorteile und spannende Möglichkeiten bieten. Ich freue mich darauf, unsere ambitionierte Wachstumsstrategie gemeinsam mit Mediawan, dem starken Management-Team von Leonine und unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter zu verfolgen."

Philipp Freise, Co-Head of European Private Equity bei KKR, sagt: "Es war und ist uns eine große Freude, Pierre-Antoine Capton und Fred Kogel beim Aufbau zweier unabhängiger audiovisueller Content-Powerhouses in Europa zu unterstützen. KKR’s Investitionen in Mediawan und Leonine knüpfen an eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit großartigen Unternehmern, die talent- und IP-fokussierte Geschäftsmodelle entwickeln und skalieren. Wir freuen uns darauf, Pierre-Antoine Capton und Fred Kogel auch weiterhin engagiert zur Seite stehen zu dürfen und Mediawan weiterhin in der nächsten Phase seines beeindruckenden Wachstumskurses tatkräftig zu unterstützen."

Fred Kogel formte Leonine 2019 zunächst durch die maßgeblich von KKR und Atwater finanzierte Übernahme der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film, später kamen auch W&B Television, SEO Entertainment, hyperbole, Beetz Brothers Film Production und Toon2Tango hinzu. Damit stieg Leonine binnen kurzer Zeit zu einem der größten unabhängigen Produktions- und Distributionsunternehmen auf. Zu den bekanntesten IPs von Mediawan gehören beispielsweise "Call My Agent!", "Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir", "3 Body Problem", "The Agency", "Super/Man: The Christopher Reeve Story", "IPH", "Zwei an einem Tag" und "Bob Marley: One Love".