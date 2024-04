Seit nunmehr 30 Jahren gehört das Star-Magazin "Exclusiv" nun schon fest zum Programm von RTL - und von Anfang an dabei: Frauke Ludowig als Moderatorin. Nun wird es Zeit, in einer feierlichen Sondersendung von "Exclusiv", die RTL am Sonntag, 2. Juni ab 19:05 Uhr zeigen wird, zurückzublicken. Moderiert wird sie vom gesamten aktuellen Moderations-Team, also Frauke Ludowig, Bella Lesnik und Kena Amoa, gmeinsam.

Zu sehen geben soll es dann noch die schönsten Momente, die lustigsten Pannen und die bewegendsten Interviews in der Geschichte der Sendung. Mit dabei sind auch prominente Weggefährten wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, die verraten, was das RTL-Starmagazin für sie besonders macht. Außerdem erwartet Frauke Ludowig einen "ganz besonderen Überraschungsgast", wie es in der Mitteilung heißt.

© RTL Frauke Ludowig im Jahr 1995

Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL News: "Frauke Ludowig ist seit drei Jahrzehnten als die Star-Expertin Deutschlands bestens bekannt. Sie gibt 'Exclusiv' nicht nur ein Gesicht, sondern entwickelt das Magazin seit Stunde Null an maßgeblich weiter. Mit ihrer Expertise und ihrem professionellen Umgang mit der Prominenz hat sie 'Exclusiv' zum Marktführer unter den VIP-Magazinen gemacht. Darauf sind wir sehr stolz und gratulieren Frauke und ihrem Team herzlich zum großen Jubiläum“.

Redaktionsleiter Oliver Sonnen: "Ein großer Dank gilt Frauke Ludowig, die seit 30 Jahren als verlässliche Konstante und mit viel Herzblut durch die Sendung führt und die es immer wieder schafft, Promis und ihre Geschichten für jeden nahbar zu machen. Insbesondere bei kurzfristigen Sondersendungen wie zuletzt zur Krebsdiagnose von Prinzessin Kate, stellt das gesamte Team unter Beweis, wie hochprofessionelle Promi-Berichterstattung aussieht."

Frauke Ludowig: "Als wir vor 30 Jahren gestartet sind, war der Erfolg von 'Exclusiv' nicht abzusehen. Heute können wir mit Stolz sagen: Wir sind Marktführer unter den Starmagazinen, und diesen Erfolg haben wir uns hart erarbeitet. Er ist das Ergebnis von gutem journalistischem Handwerk, dem richtigen Maß an Empathie und Respekt. Wenn Prominente mit uns sprechen, wissen sie, dass es bei uns nicht nur um oberflächlichen Ruhm und Glamour geht, sondern um ihre Geschichten. Und das können unsere Zuschauer auch von uns erwarten. Bei uns zählt nicht der Grad der Prominenz, sondern die Qualität der Geschichte, die jemand zu erzählen hat."

Übrigens: Wer eine Sondersendung am Vorabend als nicht ausreichend zum 30-jährigen Geburtstag ansieht: Für die zweite Jahreshälfte ist noch eine große Party angekündigt.