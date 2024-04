Im Sommer steht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an und nachdem die Leistungen der deutschen Nationalelf zuletzt wieder nach oben zeigten, ist unter Fußballfans ein Stück weit Hoffnung auf einen positiven Turnierverlauf ausgebrochen. Vor dem Turnier können Fans noch einmal in Erinnerungen schwelgen: Die ARD hat eine Doku-Serie sowie einen Podcast rund um die Weltmeisterschaft 2014 angekündigt.

Die vierteilige Doku-Serie "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" soll "noch nie erzählte Geschichten und emotionale Archivbilder" enthalten. Die Autoren der Doku sind Martin Roschitz und Sven Kaulbars, die 2014 selbst als ARD-Reporter bei der WM dabei waren. Der Hauptprotagonist der Doku-Serie ist Benedikt Höwedes, der zunächst als Außenseiter galt, aber dann jede Minute des Turniers bestritt. "Trotzdem machte er während des Turniers bis heute kaum bekannte Tiefen durch", heißt es in der Ankündigung der Doku-Serie.

Zu Wort kommen auch der damalige Bundestrainer Joachim Löw, sowie die Spieler Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Thomas Müller und Mario Götze. Sie sollen den Zuschauerinnen und Zuschauern "exklusive, persönliche Einblicke" gewähren und mit Geschichten rund um den Titelgewinn aufwarten. Die Doku ist ab dem 22. Mai in der ARD-Mediathek verfügbar, Das Erste zeigt sie am 25. Mai im Anschluss an das DFB-Pokalfinale. Am 8. Juni werden die Folgen auch noch einmal im NDR Fernsehen gezeigt.

Während die Doku-Serie den WM-Triumph vom Trainingslager in Südtirol bis zur rauschenden Nacht von Rio chronologisch erzählt, zeichnet der Podcast "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" individuelle Geschichten nach. In jeder Folge steht ein anderer WM-Held im Fokus, berichtet von seinem persönlichen Schicksal und beantwortet jeweils seinen Teil zu den großen und übergeordneten Fragen: Wie wird man Weltmeister? Was ist nach 2014 passiert? Und welche Geschehnisse sind bislang gänzlich unbekannt? Den Podcasts gibt es ab dem 7. Mai in der ARD Audiothek.