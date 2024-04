All3Media muss einen neuen Chef oder eine neue Chefin fürs Deutschland-Geschäft suchen: Der bisherige CEO Taco Rijssemus hat seinen Abschied angekündigt. Er war ab 2017 zunächst Managing Director der holländischen All3Media-Tochter IDTV, die hinter dem inzwischen in zahlreichen Ländern adaptierten Formathit "The Traitors" ("Die Verräter") steckt, 2021 trat er dann die Nachfolge von Markus Schäfer als Geschäftsführer von All3Media Deutschland an und führte zugleich auch die Geschäfte von All3Media in Belgien und den Niederlanden. Wer dauerhaft seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar, vorübergehend wird das Deutschlandgeschäft von All3Media-CEO Jane Turton und All3Media-COO Sara Geater geführt.

"Es war mir eine große Freude und Leidenschaft, All3Media über sieben Jahre in zwei Funktionen zu begleiten, zunächst als Geschäftsführer von IDTV und dann als CEO der All3Media Deutschland GmbH, aber ich verspüre große Lust, in Zeiten des aufregenden Wandels in der TV- und Streaming-Landschaft noch einmal etwas Neues zu wagen", sagt Dr. Taco Rijssemus und fügt hinzu: "Mit IDTV haben wir mit 'Die Verräter' die ganze Welt mit einem neuen Genre überrascht, und als Geschäftsführer von All3Media Deutschland habe ich daran gearbeitet, seine vielfältigen Labels in einem umkämpften Markt für die Zukunft zu positionieren. Nun möchte ich aus persönlichen Gründen meine Reise außerhalb der All3Media-Familie fortsetzen."

Jane Turton, CEO der gesamten All3Media-Gruppe, lobte Rijssemus für seine "Leidenschaft für Kreativität" und seine Leistung für den Ausbau des Unternehmens, unter anderem mit dem erfolgreichen Launch der deutschen, niederländischen und belgischen Version von "The Traitors". "Es war ein Vergnügen, mit Taco zusammenzuarbeiten und ich möchte ihm für alles danken, was er während seiner Zeit bei All3Media geleistet hat. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft."

All3Media ist in Deutschland mit den Produktionsfirmen Tower, Filmpool, Filmpool Fiction und South & Brows vertreten, ein zwischenzeitlich geplanter deutlicher Ausbau der Fiction-Aktivitäten unter dem Label All3Media Deutschland Fiction wurde inzwischen wieder abgeblasen. International haben unterdessen kürzlich die Eigentümer-Verhältnisse bei All3Media gewechselt: Eine Investoren-Gruppe um Jeff Zucker hat die Anteile von Warner Bros. Discovery und Liberty Global übernommen.