Am Abend des 11. Mai wird Ina Müller die deutschen Punkte beim "Eurovision Song Contest" verkünden und an dieser Stelle die Nachfolge von Elton antreten. Ina Müller wird die Ehre als sogenannte "Spokesperson" nun zum zweiten Mal zu Teil. Bereits 2011 verlas sie die Punkte. Damals fand der Musikwettbewerb in Deutschland statt und Moderatorin Anke Engelke schaltete zu Müller nach Düsseldorf. In rund eineinhalb Wochen kommen die deutschen Punkte nicht mehr aus NRW, sondern aus einem NDR-Studio in Hamburg-Lokstedt.