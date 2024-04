In dieser Woche geht es für den FC Bayern München und Borussia Dortmund schon um viel: Mit Siegen in den Hinspielen der Champions-League-Halbfinals könnten die deutschen Vertreter einen Schritt in Richtung Endspiel machen. Der Bundesliga-Rekordmeister spielt gegen Read Madrid, Paris ist der Gegner der Borussen. Theoretisch möglich ist somit auch eine Neuauflage des deutsch-deutschen Finals zwischen Bayern und Dortmund. Das Endspiel der Fußball-Königsklasse findet – so oder so – am Samstag, 1. Juni statt und wird deutscher Zeit um 21 Uhr angepfiffen.

Drei "Schlag den Star"-Shows hat ProSieben bis dato in diesem Jahr gezeigt – alle mit Moderator Elton, der nun abgelöst wird. Die letzte Sendung mit Elton, gezeigt Ende März, brachte ProSieben knapp 15 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. Die ersten beiden Ausgaben des Jahres holten nur knapp acht und knapp neun Prozent, sie liefen in direkter Konkurrenz zu "Das Supertalent" bei RTL.