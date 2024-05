am 03.05.2024 - 10:24 Uhr

Zum 30. Juni 2024 wird Kai Sturm RTL Deutschland verlassen, auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen, wie es in der Mitteilung von RTL Deutschland heißt. Damit geht einer, der vor allem in der Zeit zwischen 2006 und 2019 als Chefredakteur von Vox mitprägend für die Ausrichtung und das Image des Senders war.

Begonnen hatte Kai Sturm seine Karriere in der Branche 1990 bei Reg Grundy Productions im München, schon Ende dieses Jahres heuerte er aber erstmals bei RTL an, das damals noch RTL Plus hieß und betreute als Redakteur unter anderem die "Traumhochzeit". 1993 wechselte er dann wieder auf Produzentenseite zu Endemol Entertainment, zunächst als Executive Producer, ehe er dort zum Leiter der Entwicklung Entertainment aufstieg. 1998 wechselte Sturm zurück zu RTL und betreute nun als Executive Producer Shows wie den "Domino Day" und "Wer wird Millionär?"

Im Januar 2000 gründete er als Gesellschafter und Geschäftsführer das RTL Beteiligungsunternehmen Stormy Entertainment, das Shows wie "Der Schwächste fliegt" und "Quiz 21" produzierte. 2004 und 2005 war Sturm dann nochmal außerhalb der RTL-Gruppe bei Constantin Entertainment tätig, ehe er 2006 Chefredakteur von Vox wurde und dort auch die Unterhaltung verantwortete. Während seiner Zeit starteten dort bis heute prägende Formate wie "Shopping Queen", "Sing meinen Song", "Die Höhle der Löwen", oder "Kitchen Impossible", auch eine Doku wie "Asternweg – Eine Straße ohne Ausweg" brachte er auf den Bildschirm. Ab Februar 2019 leitete Kai Sturm dann gemeinsam mit Markus Küttner den Unterhaltungsbereich des Senders RTL in einer Doppelspitze, ehe er im März 2023 zum Leiter des "Creative Circle" wurde, um dort neue Programmideen zu entwickeln.

Stephan Schmitter, CEO bei RTL Deutschland: "Kai Sturm hat in verschiedenen Funktionen bei RTL Deutschland gezeigt, dass er zu den kreativsten und leidenschaftlichsten Köpfen im Unternehmen gehört. Das hat er zuletzt noch mal eindrucksvoll mit „Die Passion“ bewiesen. Ich bedauere und respektiere seine Entscheidung gleichermaßen, das Haus zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Ich bedanke mich bei Kai für die großartige Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg für seine Zukunft."

Kai Sturm selbst sagt zu seinem Abschied: "Über 3 Jahrzehnte haben RTL und VOX mein berufliches Denken und Handeln geprägt – ob als Mitarbeiter, als Führungskraft oder als externer Produzent. Und so ist es kein leichter Abschied, denn ich hatte die Gelegenheit mit fantastischen Teams, mit großartigen Menschen vor und hinter der Kamera Geschichten zu erzählen, Ideen und Visionen zu verwirklichen, die zum Glück oft sehr erfolgreich waren. Jetzt ist in meiner Lebensplanung ein neues Kapitel erreicht, es heißt Platz machen und den Fokus mehr auf die eigenen Themen zu richten. Voller Dankbarkeit gehe ich von Bord und danke vor allem Stephan Schmitter für die Freiheit, die er mir zugestanden hat."

