am 03.05.2024 - 13:47 Uhr

RTLzwei wird die im vergangenen Jahr von RTL nicht mehr ausgestrahlte Ausgabe von "Der Preis ist heiß" noch im Mai zeigen, das hat der Sender nun angekündigt. Die Folge der Spielshow ist am Donnerstag, den 23. Mai, zu sehen, RTLzwei zeigt sie zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Im Anschluss ist eine Wiederholung von "Glücksrad" zu sehen. "Der Preis ist heiß" folgt am Show-Donnerstag auf "Genial daneben" und "Dinge gibt’s…!", die beiden Formate sind in den zwei Wochen davor um 20:15 und 21:15 Uhr zu sehen.

Dass "Der Preis ist heiß" bei RTLzwei gelandet ist, ist eigentlich eine Geschichte für sich. Die zweite Staffel der Neuauflage erzielte im Sommer 2023 bei RTL Quoten auf Höhe des Senderschnitts, dennoch entschied man sich dazu, die letzte Ausgabe der Staffel nicht mehr zu zeigen. Ende des Jahres kündigte man an, das Format mit Harry Wijnvoord und Thorsten Schorn nicht fortzusetzen. Ob die verbliebene Ausgabe überhaupt noch einmal den Weg ins Programm finden würde, war damals unklar.

Anfang dieses Jahres hat dann schließlich RTLzwei eine Show-Offensive angekündigt - und in diesem Zuge hat man auch die verbliebene "Preis ist heiß"-Folge von RTL geerbt. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei, kündigte damals gegenüber DWDL.de an, dass es eine "Option auf Verlängerung" gebe. Nun wird es also wahrscheinlich sehr darauf ankommen, wie sich die neue Ausgabe von "Der Preis ist heiß" Ende Mai schlagen wird.

Die Voraussetzungen könnten jedenfalls besser sein: Durchschlagenden Erfolg mit seinen Shows am Donnerstag hatte RTLzwei in den vergangenen Wochen nämlich nicht. Sowohl "Genial daneben", als auch "Ein Haus voller Geld", "NightWash", "Glücksrad" und "Genial witzig" taten sich die meiste Zeit über ziemlich schwer.